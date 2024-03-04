Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса не подтвердила слухи о его состоянии

Жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса Эмма не подтвердила слухи СМИ о состоянии звезды. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Эмма Хеминг-Уиллис обнаружила статью, в которой говорилось, что артист больше не испытывает положительные эмоции. Избранница знаменитости поспешила опровергнуть слова журналистов.

«Могу сказать с полной уверенностью, что это далеко от истины. Я прошу общество и тех, кто пишет эти глупые заголовки, прекратить пугать людей», - поделилась Эмма.

Женщина уточнила, что в их жизни достаточно «горя и печали», однако в ней также много «любви, поддержки и радости».

Напомним, в феврале минувшего года семья Брюса Уиллиса объявила, что у актера развилась лобно-височная деменция, приводящая к постепенной потере когнитивных способностей. Уточняется, что артист больше не может читать и почти не разговаривает, он также перестал узнавать экс-супругу Деми Мур.

Ранее супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса показала романтичное фото с мужем.