Раскрыта настоящая причина развода Сэма Асгари и Бритни Спирс

42-летняя певица Бритни Спирс в 2022 году вышла замуж за актера и модель Сэма Асгари. Супруги развелись спустя 14 месяцев брака. Бывший спутник звезды заявил, что благодарен ей за дни, прожитые вместе.

Асгари пояснил, что решил развестись с Бритни Спирс, поскольку они отдалились друг от друга.

«Это было благословением — иметь возможность долгое время делить жизнь с кем-то. И люди отдаляются друг от друга, и люди идут дальше», — цитирует его издание People.

Актер не обижен на бывшую жену. Он отметил, что никогда не понимал людей, которые оскорбляют друг друга после окончания отношений, назвав брак с певицей потрясающим опытом и прекрасной главой своей жизни.

В 2023 году стало известно о том, что Бритни со скандалом рассталась с мужем Сэмом Асгари. Как выяснилось, артистка не была долго в одиночестве. Новым избранником Спирс стал Пол Ричард Солис. Примечательно, что у мужчины имеется криминальное прошлое: он был неоднократно судим. Вот почему окружение Спирс волнуется за ее безопасность.