Звезда «Дикого ангела» прилетает в Россию ради съемок с Охлобыстиным и Асмус

Звезда «Дикого ангела», актриса Наталия Орейро в ближайшее время прилетит в Россию на съемки. По информации Telegram-канала Mash, знаменитость поработает с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус.

У Наталии множество поклонников в России, которые с нетерпением ждут каждый ее приезд. Стало известно, что артистка появится в камео в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу».

Отмечается, что актрисе досталась роль в эпизоде с исполнением желания главного героя. Сама Наталия публиковала снимки в соцсетях, на которых позировала за столом со сценарием.

Представители знаменитости забронировали номер в одной из гостиниц Москвы. Так что звезду ждут в столице со дня на день. Сама Орейро пока не давала никаких официальных комментариев.

Ранее мы писали о том, что Наталия Орейро стала гражданкой России. Она признавалась, что захотела получить российский паспорт после визита на программу телеведущего Ивана Урганта. Тогда она заявила, что является самой русской среди иностранок и в шутку сказала, что Владимиру Путину следовало бы дать ей гражданство.

Также стало известно о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо анонимно участвует в аукционах, чтобы покупать игрушки из вселенной «Звездных войн». На увлечение он потратил уже целое состояние.