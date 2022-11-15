«Наша Наташа»: Орейро снимется в российском новогоднем фильме

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро примет участие в съемках новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу» Киностудии имени Горького. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вместе с 45-летней уругвайской актрисой будут сниматься наши звезды: Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров. Режиссер картины Кирилл Кузин рассказал, что все договоренности с артистами соблюдены, а Орейро уже назвала свои свободные даты.

Лента должна выйти на экраны в 2025 году. Генеральный продюсер продюсерского центра Киностудии имени Горького Лика Бланк отметила, что над сценарием фильма работали целых два года. Она считает, что «Письмо Деду Морозу» может стать праздничным хитом.

По задумке режиссера, в качестве локации для съемок будет использована резиденция Деда Мороза в Великом Устюге (Вологодская область). Пользователи Сети гадают, какая роль достанется «Нашей Наташе».

Напомним, что в прошлом году Орейро стала гражданкой России. Она признавалась, что захотела получить российский паспорт после визита на программу телеведущего Ивана Урганта. Тогда она заявила, что является самой русской среди иностранок и в шутку сказала, что Владимиру Путину следовало бы дать ей гражданство.