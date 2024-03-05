Леонардо Ди Каприо анонимно участвует в аукционах ради игрушек из кино: потратил целое состояние

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо потратил целое состояние на игрушки из вселенной «Звездных войн». Он анонимно участвует в аукционах, чтобы приобрести оригинальный экземпляр. Об этом сообщает mk.ru.

Инсайдеры говорят, что артист потратил на свое увлечение много денег, а его коллекция хранится под замком. Ди Каприо обнаружил интерес к миру Star Wars после знакомства с редким постером классического фильма 1927 года «Метрополис», который вдохновил на создание дроида C-3PO в фильмах «Звездные войны».

Предполагается, что в его коллекции находится около 80 статуэток дроидов из 1970-х и 1980-х годов, хранящихся в оригинальных коробках и ценных как исторический артефакт. Участники аукционов были удивлены, когда узнали, кто покупает редкие игрушки под вымышленным именем.

Однако, несмотря на страсть к франшизе, актер отказался от предложенной ему роли Энакина Скайуокера в приквелах «Звездных войн», поскольку не чувствовал себя готовым к такому погружению.

Леонардо рассказывал, что хотя его рассматривали на роль молодого рыцаря-джедая в фильмах, несмотря на встречу с Джорджем Лукасом, роль в итоге досталась Хейдену Кристенсену. Ди Каприо не чувствовал себя готовым взять на себя эту ответственную культовую роль.

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