Звезда «Бэтмена» ушел из соцсетей из-за травли

Ирландский актер Барри Кеоган, получивший известность благодаря ролям в фильмах «Бэтмен» и «Дюнкерк», удалил аккаунты в соцсетях и пожаловался на хейт из-за разрыва с певицей Сабриной Карпентер. Об этом сообщает издание Billboard.

Как признался артист, он столкнулся с жесточайшей травлей в соцсетях, а хейтеры начали заниматься буллингом даже в отношении его родных и близких. В частности, рядом с домом его родственников начали появляться посторонние люди.

«Они не просто обсуждают, что я — сын наркоманки. Теперь они втягивают в это мою маму, стучат в дверь моей бабушки. Сидят возле дома моего малыша, запугивая его. Эта травля перешла все границы», — поделился Кеоган.

По словам знаменитости, он много работает над собой как отец и человек. Он также выразил надежду, что когда-нибудь его сын обязательно увидит это заявление.

О расставании Кеогана и Карпентер стало известно в начале декабря. Примечательно, что летом текущего года в СМИ уже ходили слухи о том, что артисты решили расстаться. Тогда таблоиды писали, что Сабрина бросила бойфренда из-за своей любви к шумным вечеринкам. Однако позднее влюбленные снова стали появляться на публике вместе.

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