Американская певица и актриса Сабрина Карпентер рассталась со звездой «Солтберна» Барри Кеоганом. Об этом пишет издание People.

По словам инсайдера, звезды решились на «перерыв в отношениях».

«Они оба молоды и сосредоточены на карьере, поэтому решили сделать перерыв», — поделился информатор.

Карпентер и Кеоган, в свою очередь, подобную информацию пока никак не комментировали. Также неизвестно, что стало причиной их разрыва.

Примечательно, что летом текущего года в СМИ уже ходили слухи о том, что артисты решили разойтись. Тогда таблоиды писали, что Сабрина бросила бойфренда из-за своей любви к шумным вечеринкам. Однако позднее влюбленные снова стали появляться на публике вместе.

Ранее стало известно, кто помирил Меган Фокс с бойфрендом Machine Gun Kelly после разрыва помолвки.

Также мы писали, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер могут сойтись после развода.