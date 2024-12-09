Брэдли Купера «поймали» на ужине с Джиджи Хадид и ее отцом

Американский актер Брэдли Купер встретился с отцом своей девушки, супермодели Джиджи Хадид. Об этом пишет издание People.

По данным источника, 7 декабря звездную пару «поймали» вместе с Мохамедом Хадидом и его возлюбленной Кени Сильвой в Санта-Монике. Они отправились на ужин в ресторан Giorgio Baldi. Звезда фильма «Место под соснами» выбрал для выхода в свет полосатый джемпер, синие брюки, черное пальто и ботинки. Манекенщицу засняли в коричневом свитере с красно-белыми полосками на рукавах, пушистой мини-юбке, колготках и лоферах.

Впервые слухи о романе Джиджи Хадид и Брэдли Купера появились осенью 2023 года. Тогда журналисты сфотографировали пару во время свидания в Нью-Йорке. Сами влюбленные пока не рассказывали о том, как они начали встречаться, но по некоторым данным, инициатором знакомства стала Джиджи. Модель давно восхищалась актерским талантом Купера, вследствие чего захотела узнать его поближе. В мае в Сети появились слухи о возможной помолвке пары.

При этом позднее инсайдер рассказал, что Брэдли Купер не торопится создавать семью с Джиджи Хадид.

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