Голливудская актриса Зои Кравиц высказалась о Ченнинге Татуме спустя три месяца после расставания. Ее слова приводит издание Variety.

В конце октября информатор раскрыл, что артисты разошлись спустя три года отношений из-за разных интересов. При этом сами экс-влюбленные до сих пор не комментировали распространившуюся в СМИ информацию.

В новом интервью Variety Кравиц рассказала о работе над авторским фильмом «Моргни дважды», в котором ее экс-бойфренд исполнил одну из ролей. В частности, знаменитость похвалила актерскую игру Татума.

«Он был первым, кто пришел мне в голову для героя. Я не знаю, почему, как и вы. Я знала, что персонажем должен стать тот, в чью игру мы верим. Я использовала харизму Ченнинга как оружие», — поделилась артистка.

Ранее мы писали, что Ченнинг Татум и Зои Кравиц продолжают общаться после расставания.

Также сообщалось, что Зои Кравиц появилась на публике после расставания с Татумом.