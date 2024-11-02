«Лучше пойти разными путями»: что происходит между Зои Кравиц и Ченнингом Татумом после расставания

Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц смогли после расставания не стать врагами. По информации инсайдера Page Six, они продолжают общение, хоть уже и не являются парой.

О том, что Татум и Кравиц разорвали помолвку, стало известно в конце октября. Актриса сняла кольцо с безымянного пальца и перестала появляться в компании экс-жениха. Официальных комментариев по этому поводу знаменитости не давали, но источники утверждают — шансов на то, что они помирятся, практически нет.

Предположительно, разошлись Ченнинг и Зои из-за разных взглядов на жизнь, а вовсе не из-за измен или ссор. Инсайдер рассказал – у них не было конфликтов, поэтому и расставание было тихим и без скандалов.

«Между Ченнингом и Зои не было никакой драматической ссоры. Они просто отдалились друг от друга и решили, что им лучше пойти разными путями», - поделился источник.

После расставания с Зои Татум смог сохранить хорошие отношения и с ее отцом, с которым сильно сблизился. Хотя Ленни сильно расстроился, узнав, что свадьбы не будет. Сама же Кравиц, как сообщил инсайдер, чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Ранее Зои Кравиц впервые вышла в свет после расставания с Ченнингом Татумом.