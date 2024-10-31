Зои Кравиц впервые появилась на публике после расставания с Татумом

Голливудская актриса Зои Кравиц вышла в свет впервые после новости о разрыве с артистом Ченнингом Татумом. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

Журналисты «поймали» 35-летнюю артистку накануне в Нью-Йорке, когда та гуляла по городу. Для появления на публике знаменитость предпочла белую майку без бюстгальтера, темно-синее пальто, брюки и черные ботинки. Кравиц дополнила образ кепкой, солнцезащитными очками, сумкой и серьгами. Артистку засняли с улыбкой на лице.

Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда актеров неоднократно замечали вместе. В октябре минувшего года возникли слухи о помолвке звезд. Причиной стало то, что Кравиц «поймали» с обручальным кольцом на вечеринке Кендалл Дженнер. Через некоторое время инсайдеры подтвердили слухи.

Накануне стало известно, что пара рассталась после трех лет отношений.

Ранее была названа причина расставания Ченнинга Татума и Зои Кравиц после трех лет отношений и помолвки.