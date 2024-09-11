ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 сентября 2024, 13:32
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Жизнь 72-летнего кинопродюсера под угрозой: Харви Вайнштейн нуждается в медицинской помощи

Осужденный за домогательства Харви Вайнштейн находится в критическом состоянии.
Жизнь 72-летнего кинопродюсера под угрозой: Харви Вайнштейн нуждается в медицинской помощи

© ADAM GRAY/AFP/East News

Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну требуется срочная медицинская помощь. По информации Herald Sun, жизнь 72-летнего осужденного находится под угрозой.

Вайнштейн был осужден за ряд сексуальных преступлений. Его обвиняли в домогательствах и харасменте многие звезды. Сейчас дела кинопродюсера складываются еще хуже — из-за проблем с сердцем.

Американские журналисты утверждают, что Вайнштейн находится в критическом состоянии. Не так давно осужденный уже перенес сложную операцию. Его госпитализировали в больницу из тюрьмы в Нью-Йорке, где он отбывает наказание.

Ранее актриса из США Вайнона Райдер заявила, что в начале карьеры ее несколько раз домогались. При этом звезда не назвала имя Харви Вайнштейна, с которым ей преходилось работать.

Источник фото:ADAM GRAY/AFP/East News
Источник:Herald Sun
Автор:Артем Хохлов
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