Жизнь 72-летнего кинопродюсера под угрозой: Харви Вайнштейн нуждается в медицинской помощи

Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну требуется срочная медицинская помощь. По информации Herald Sun, жизнь 72-летнего осужденного находится под угрозой.

Вайнштейн был осужден за ряд сексуальных преступлений. Его обвиняли в домогательствах и харасменте многие звезды. Сейчас дела кинопродюсера складываются еще хуже — из-за проблем с сердцем.

Американские журналисты утверждают, что Вайнштейн находится в критическом состоянии. Не так давно осужденный уже перенес сложную операцию. Его госпитализировали в больницу из тюрьмы в Нью-Йорке, где он отбывает наказание.

Ранее актриса из США Вайнона Райдер заявила, что в начале карьеры ее несколько раз домогались. При этом звезда не назвала имя Харви Вайнштейна, с которым ей преходилось работать.