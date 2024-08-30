«Это было дико»: Вайнона Райдер призналась, что столкнулась с харассментом в начале карьеры

Американская актриса Вайнона Райдер призналась, что в начале карьеры столкнулась с харассментом. При этом знаменитость не назвала имя продюсера Харви Вайнштейна, которого осудили за домогательства.

52-летняя звезда Голливуда заявила, что в начале карьеры попадала в неприятные ситуации, но в них не был замешан скандальный американец. Дело касалось других лиц, передает Peopletalk.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам Райдер, она сталкивалась с харассментом, когда ей было 20−30 лет. В эти моменты актриса испытывала дикие чувства. Ей было не по себе от лиц, проявляющих такой откровенный интерес.

«Это не было нападением. Но это было невероятно неуместно. Это было дико. Я действительно понимаю, через что прошли жертвы Вайнштейна и других», — заявила Вайнона.

Ранее актер Марат Башаров признался, что режиссеры домогались его невесты Аси Борисовой. Девушка подверглась харассменту, когда еще работала в Театре Луны.