Продюсер Харви Вайнштейн перенес экстренную операцию на сердце. Об этом сообщает Газета.Ru.

Отбывающий срок в Нью-Йоркcкой тюрьме продюсер Харви Вайнштейн был срочно госпитализирован в больницу. По словам адвоката Вайнштейна, знаменитость попросили немедленно перевести в учреждение Белвью из-за его жалоб на боли в груди.

В итоге просьбу удовлетворили. Вайнштейну понадобилась срочная операция на сердце. Представитель продюсера рассказал, что она прошла успешно. Сейчас знаменитость восстанавливается в больнице.

«Мы можем подтвердить, что сегодня г-н Вайнштейн перенес процедуру и операцию на сердце, однако мы не можем комментировать это более подробно», — сообщил источник.

Напомним, Харви Вайнштейна в 2017 году обвинили в домогательствах более десяти голливудских звезд. В 2020 году его приговорили к 23 годам колонии. Однако в 2024 году суд направил дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений.

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