«Живут раздельными жизнями»: принц Гарри и Меган Маркл отдалились после слухов о разладе

Принц Гарри и Меган Маркл занялись собственной карьерой в разных направлениях, вследствие чего между ними участились разногласия. Об этом пишет издание Radar Online со ссылкой на анонимный источник.

Как рассказал информатор, супруги уже «живут разными жизнями», а дальше ситуация может лишь усугубиться.

«Они живут более раздельными жизнями, поскольку, похоже, Гарри пытается выкроить себе точное будущее. Я подозреваю, что Гарри чувствует себя очень похожим на запасную часть», — поделился инсайдер.

Уточняется, что причиной разногласий между парой являются противоречивые чувства Гарри в компании жены: младший сын Карла III чувствует себя лишним и выглядит несчастным. При этом журналисты допускают, что временное «отдаление» Гарри и Маркл может стать частью масштабного ребрендинга герцога Сассекского.

Ранее сообщалось, что Карл III и Кейт Миддлтон пытаются вернуть принца Гарри в королевскую семью.

Также мы писали, что королевская семья публично унизила Маркл в день рождения Гарри.