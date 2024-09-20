Карл III и Кейт Миддлтон пытаются вернуть принца Гарри в королевскую семью

Карл III и Кейт Миддлтон предпринимают попытки по налаживанию отношений с опальным принцем Гарри. Об этом пишет издание Radar со ссылкой на анонимный источник.

Уточняется, что Карл III и Кейт начали тайные переговоры по возвращению герцога Сассекского в семью. На действие их сподвигли слухи о том, что Гарри и сам не против завершить затянувшийся конфликт, правда, в настоящий момент не знает как. Сейчас Кейт и король «работают над планом действий, чтобы посмотреть, смогут ли они прийти к компромиссу в интересах мира».

Осложняется ситуация и тем, что принц Уильям до сих пор враждебно относится к родному брату и не заинтересован в том, чтобы Гарри вернулся. Так, на недавних похоронах дяди Роберта Феллоуза Уильям и Гарри не обменялись ни единым взглядом или словом.

В то же время сам Гарри активно возобновляет общение со старыми товарищами из Великобритании. Эксперты полагают, что своим поведением герцог Сассекский пытается показать, что хочет покончить со своим изгнанием.

Ранее сосед принца Гарри и Меган Маркл рассказал о неуважительном поступке по отношению к нему.