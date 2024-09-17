Вырезали неугодную: королевская семья публично унизила Маркл в день рождения Гарри

Королевская семья нашла способ, как публично унизить жену принца Гарри Меган Маркл. СМИ заметили, что в соцсетях Букингемский дворец опубликовал фото для поздравления герцога Сассекского, вырезав его избранницу.

У звездного наследника и его жены-актрисы сложные отношения с членами королевской семьи. Фанатов даже удивило то, что 15 сентября впервые за долгое время родственники из монаршей семьи поздравили Гарри с днем рождения. Они опубликовали снимок, на котором улыбающийся именинник сидел за столом, и написали теплые слова.

И даже в этой ситуации журналисты отметили, что королевская семья нашла способ кинуть камень в огород Маркл.

«Поздравляя принца с днем рождения, английская королевская семья беззастенчиво отчекрыжила с совместной фотографии его жену Меган. Фото было сделано в 2018 году, еще до разрыва герцога и герцогини Сассекских с Букингемским дворцом. Очень аккуратно отрезали — по стаканчику. Чтобы ни одного ее сантиметра на снимке не осталось», — пишут авторы Telegram-канала «Коза кричала».

В соцсетях убеждены, что актриса не оставит просто так данную ситуацию. Но пока она хранит молчание. На скандал отреагировал сам Букингемский дворец. Там заявили, что данное изображение «не было изменено и использовалось в том формате, в котором оно было получено».

Ранее мы писали о том, что принц Гарри отпраздновал 40-летие на теннисном матче в Лос-Анджелесе с женой, хотя хотел провести время с друзьями.