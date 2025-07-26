«Жить сложно»: Хейли Бибер прокомментировала слухи о разводе с Джастином

Хейли Бибер прокомментировала слухи о разводе с Джастином. Подробности приводит Vogue.

Модель раскрыла, что после рождения ребенка их семья столкнулась с большим количеством трудностей, из-за чего она начала стрессовать.

Хейли призналась, что всему виной стали новости о их возможном разводе с Джастином. На фоне этой ситуации эмоциональное состояние девушки ухудшилось.

По словам модели, такие слухи стали для нее значительным источником стресса на фоне рождения первенца в их семье. Но Хейли заверила, что такие заявления являются ложной информацией, с которой ей приходится сталкиваться ежедневно.

«Научиться жить с новой версией себя очень сложно. И все это параллельно тому, что в интернете пишут: "Они разводятся" или "они больше не вместе". Все это действительно пугает. Я даже не уверена, что могу это как-то прокомментировать», — заявила Бибер.

Ранее мы писали о том, что Хейли Бибер вышла в свет без кольца после новости о разводе с Джастином.

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