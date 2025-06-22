Хейли Бибер вышла в свет без кольца после новости о разводе с Джастином

Хейли Бибер вышла в свет без кольца после новости о разводе. Об этом сообщает Page Six.

Журналисты дважды поймали модель за один день. Утром она завтракала в Commerce Inn: она была одета в тренч, а образ дополнила солнцезащитными очками. Вечером Бибер направилась на девичник в Chez Fifi в черном кожаном пиджаке, топе и джинсах.

Самые внимательные поклонники Хейли зметили, что она сняла с безымянного пальца дорогостоящее обручальное кольцо, оцениваемое в 500 тысяч долларов.

В последнее время все чаще стали распространяться слухи о разводе Джастина и Хейли. Недавно Бибер смутил фанатов, когда в День отца сделал странную публикацию в социальных сетях: он назвал себя «папой, с которым лучше не связываться», опубликовав эмодзи с неприличным жестом. Артист намекнул, что его жена Хейли — девушка легкого поведения. Позже Джастин сказал, что «зол», «истощен» и «сломлен» из-за постоянных мыслей о себе,

Однако, несмотря на все слухи, Хейли утверждает, что они счастливы вместе. В своем последнем интервью, где она впервые поделилась воспоминаниями о родах, Хейли не упустила возможности поблагодарить Джастина за поддержку.

Ранее мы писали о том, что Джастин Бибер впервые ответил, был ли жертвой рэпера P.Diddy в 15 лет.