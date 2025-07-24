«Он влюблен в нее уже много лет»: Анджелину Джоли и Джонни Деппа заподозрили в тайном романе

Актеры Джонни Депп и Анджелина Джоли встречаются, заверили инсайдеры RadarOnline. По данным источников, звезды Голливуда скрывают отношения, поэтому видятся только в приватных залах, где их никто не беспокоит.

Люди из окружения знаменитостей признались, что химия между Джонни и Анджелиной была всегда. Еще после съемок фильма «Турист» в 2010 году многие поклонники говорили об их влюбленности друг в друга. Теперь же спустя 15 лет роман все-таки может стать правдой.

По информации инсайдеров, пока актеры лишь флиртуют, но Депп серьезно настроен перейти на новый уровень в их отношениях.

«Джонни говорит друзьям, что хотел бы завести с Энджи настоящий роман — он влюблен в нее уже много лет. Анджелина — именно та женщина, о которой мечтают: чувственная, уважаемая, начитанная», - поделились источники.

Отметим, что и Джонни, и Анджелина на данный момент свободны. Актриса в 2024 году окончательно развелась с Брэдом Питтом, а Депп закончил судебные разбирательства с экс-женой Эмбер Херд.

Ранее стал известен предполагаемый отец детей экс-жены Джонни Деппа Эмбер Херд.