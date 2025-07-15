Жена Роберта Паттинсона попала в больницу с грыжей после ношения узких брюк
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Жена Роберта Паттинсона попала в больницу с грыжей после ношения узких брюк. Сьюки Уотерхаус пожаловалась на здоровье в личном блоге.
33-летняя Сьюки рассказала о перенесенной операции. Как выяснилось, у знаменитости образовалась грыжа из-за ношения узких брюк.
«Сьюки, ты больше не пишешь в соцсети. Ты когда-нибудь задумывалась, что полгода назад ты носила такие узкие штаны, что у тебя образовалась грыжа?!» — высказалась знаменитость.
Подписчики поддержали Сьюки и пожелали ей скорейшего выздоровления. К слову, жена актера должна вернуться на сцену в августе с гастрольным туром.
«Ты нас напугала. Ты все равно красотка, Сьюки! Как такое могло случиться», — высказались пользователи Сети.
Напомним, супруги вместе с 2018 года. Актер сделал предложение избраннице, когда та была в положении.
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