Жена Роберта Паттинсона попала в больницу с грыжей после ношения узких брюк. Сьюки Уотерхаус пожаловалась на здоровье в личном блоге.

33-летняя Сьюки рассказала о перенесенной операции. Как выяснилось, у знаменитости образовалась грыжа из-за ношения узких брюк.

«Сьюки, ты больше не пишешь в соцсети. Ты когда-нибудь задумывалась, что полгода назад ты носила такие узкие штаны, что у тебя образовалась грыжа?!» — высказалась знаменитость.

Подписчики поддержали Сьюки и пожелали ей скорейшего выздоровления. К слову, жена актера должна вернуться на сцену в августе с гастрольным туром.

«Ты нас напугала. Ты все равно красотка, Сьюки! Как такое могло случиться», — высказались пользователи Сети.

Напомним, супруги вместе с 2018 года. Актер сделал предложение избраннице, когда та была в положении.

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