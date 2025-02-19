«Открыт к неожиданным вещам»: Паттинсон высказался о переменах в карьере
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Британский актер Роберт Паттинсон рассказал о переменах в карьере после рождения дочери. Об этом пишет издание US Weekly.
По словам артиста, он довольно быстро привык к статусу отца.
«Я стал настоящим экспертом в подгузниках. У меня получается менять их так незаметно, что малышка даже не замечает», – заявил Паттинсон.
Звезда «Сумерек» уточнил, что отцовство изменило его взгляды на выбор проектов. В настоящий момент он рассматривает вариант участия в семейном кино.
«Я всегда открыт к неожиданным вещам. Никогда не знаешь, что привлечет твое внимание», – подытожил артист.
Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус состоят в отношениях с 2018 года. О беременности Уотерхаус стало известно в феврале 2024 года, а в начале 2025 пара сыграла свадьбу на Карибских островах.
Ранее Роберта Паттинсона заснялис женой Сьюки Уотерхаус и подросшей дочерью.
Также Шэрон Стоун раскрыла правду об отношениях Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус.