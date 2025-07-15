ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 июля 2025, 10:29
1 мин.

«Получеловек, полувулкан»: звезда «Друзей» Кортни Кокс пожаловалась на проблемы с кожей

Актриса Кортни Кокс показала себя без макияжа и пожаловалась на проблемную кожу.
«Получеловек, полувулкан»: звезда «Друзей» Кортни Кокс пожаловалась на проблемы с кожей

© Evan Agostini/Invision/East News

Звезда культового сериала «Друзья» Кортни Кокс пожаловалась на проблемы с кожей. В своей соцсети актриса выложила фото с покрасневшим лицом и следами от акне.

В личном блоге кинозвезда опубликовала серию селфи и призналась, что страдает аллергической реакцией. Но не рассказала, что послужило причиной. На одной фотографии исполнительница роли Моники Геллер показала красные пятна на лице, на другой — следы от акне на щеке и носу.

Однако к своему состоянию она отнеслась с присущим ей юмором. «Получеловек, полувулкан?», — иронично подписала она один из постов.

«Получеловек, полувулкан»: звезда «Друзей» Кортни Кокс пожаловалась на проблемы с кожей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тем не менее, откровенность Кокс вызвала отклик у поклонников, которые поблагодарили актрису за возможность видеть ее естественную красоту без макияжа.

Фанаты знаменитости пишут в комментариях: «В мире, помешанном на фильтрах и фальшивом совершенстве, Моника просто напомнила нам, что быть настоящим — это и есть настоящий шик», «Меня убивает то, как хорошо ты выглядишь с любого ракурса!!! Ты великолепна во всех смыслах», «Корт, что бы ни было на твоей коже, ты красивая и милая. Лучшая из всех».

Ранее мы писали о том, как актриса Кортни Кокс похвасталась стройной фигурой в черном купальнике.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ренат Таневский
Теги:
Кортни Кокс
кожа
акне