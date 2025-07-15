«Получеловек, полувулкан»: звезда «Друзей» Кортни Кокс пожаловалась на проблемы с кожей
© Evan Agostini/Invision/East News
Звезда культового сериала «Друзья» Кортни Кокс пожаловалась на проблемы с кожей. В своей соцсети актриса выложила фото с покрасневшим лицом и следами от акне.
В личном блоге кинозвезда опубликовала серию селфи и призналась, что страдает аллергической реакцией. Но не рассказала, что послужило причиной. На одной фотографии исполнительница роли Моники Геллер показала красные пятна на лице, на другой — следы от акне на щеке и носу.
Однако к своему состоянию она отнеслась с присущим ей юмором. «Получеловек, полувулкан?», — иронично подписала она один из постов.
Тем не менее, откровенность Кокс вызвала отклик у поклонников, которые поблагодарили актрису за возможность видеть ее естественную красоту без макияжа.
Фанаты знаменитости пишут в комментариях: «В мире, помешанном на фильтрах и фальшивом совершенстве, Моника просто напомнила нам, что быть настоящим — это и есть настоящий шик», «Меня убивает то, как хорошо ты выглядишь с любого ракурса!!! Ты великолепна во всех смыслах», «Корт, что бы ни было на твоей коже, ты красивая и милая. Лучшая из всех».
Ранее мы писали о том, как актриса Кортни Кокс похвасталась стройной фигурой в черном купальнике.