«Получеловек, полувулкан»: звезда «Друзей» Кортни Кокс пожаловалась на проблемы с кожей

Звезда культового сериала «Друзья» Кортни Кокс пожаловалась на проблемы с кожей. В своей соцсети актриса выложила фото с покрасневшим лицом и следами от акне.

В личном блоге кинозвезда опубликовала серию селфи и призналась, что страдает аллергической реакцией. Но не рассказала, что послужило причиной. На одной фотографии исполнительница роли Моники Геллер показала красные пятна на лице, на другой — следы от акне на щеке и носу.

Однако к своему состоянию она отнеслась с присущим ей юмором. «Получеловек, полувулкан?», — иронично подписала она один из постов.