Жена Джастина Тимберлейка публично обратилась к нему на фоне слухов о разводе

Актриса Джессика Бил публично обратилась к своему мужу, певцу Джастину Тимберлейку, после слухов о разводе. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Накануне музыканту исполнилось 43 года. Его жена опубликовала видео, состоящее из совместных кадров.

«Я всегда понимаю тебя. С днем рождения, детка», — написала в своем послании Бил.

Публикация артистки покорила сердца подписчиков, которые высоко оценили подобный жест. Они также выражали свою поддержку в комментариях.

Осенью минувшего года появились слухи о проблемах в отношениях Джастина Тимберлейка и Джессики Бил. Ссоры между супругами стали происходить из-за бывшей возлюбленной певца Бритни Спирс. Она написала мемуары и поведала об изменах Тимберлейка, а также о том, что он заставил ее сделать аборт.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс публично извинилась перед Джастином Тимберлейком за откровения об аборте в своей книге.

Позднее Тимберлейк спел песню Cry Me a River в ответ на извинения Спирс.