«Мне очень жаль»: Бритни Спирс публично извинилась перед Джастином Тимберлейком

Певица Бритни Спирс публично извинилась перед певцом Джастином Тимберлейком, чувствуя вину за свои откровения о нем в мемуарах. Об этом она сообщила в соцсетях.

В видео с новым клипом Тимберлейка, Спирс приняла ответственность за откровенные утверждения об их отношениях в своих мемуарах, выпущенных в октябре прошлого года. В книге певица утверждала, что Тимберлейк изменял ей с другой знаменитостью и вынудил ее сделать аборт в 19 лет.

«Я хочу извиниться за некоторые вещи, которые я рассказала в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, которые для меня важны, мне очень жаль», - написала Спирс.

Она также поделилась своей любовью к новой песне артиста.

Напомним, что Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк встретились в 1999 году на съемках «Нового клуба Микки Мауса», когда девушка находилась на пике своей карьеры. После трехлетних отношений пара рассталась в 2002 году, и после этого Тимберлейк выпустил песню Cry Me a River, в которой отразил свою ссору с певицей.

Ранее мы писали о том, что фанаты Бритни Спирс сместили в рейтингах новую песню Джастина Тимберлейка. Они сделали это из-за обиды на артиста, который ранее принес много боли поп-принцессе, о чем она писала в своих мемуарах.