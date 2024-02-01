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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 февраля 2024, 15:45
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Джастин Тимберлейк спел хит Cry Me a River в ответ на извинения Бритни Спирс

Джастин Тимберлейк спел хит Cry Me a River в ответ на извинения Бритни Спирс

© Richard Shotwell/Invision/East News

Популярный американский певец Джастин Тимберлейк отреагировал на извинения коллеги Бритни Спирс, с которой состоял в романтических отношениях с 1999 по 2002 год. Ранее певица обвинила бывшего возлюбленного в изменах, а также заявила, что он заставил ее сделать аборт в 19 лет.

Во время недавнего выступления в Нью-Йорке Джастин признался, что хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы «ни перед кем не извиняться». После своих слов он исполнил песню Cry Me a River, которую впервые представил публике после расставания с Бритни, сообщает Daily Mail.

29 января Бритни Спирс извинилась перед Тимберлейком за разглашение подробностей личной жизни в своих мемуарах.

«Я хочу извиниться за некоторые вещи, которые я рассказала в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, которые для меня важны, мне очень жаль», - написала Спирс.

Ранее мы писали о том, что поклонники Бритни Спирс сместили в рейтингах новую песню Джастина Тимберлейка Selfish. Они сделали это, чтобы отомстить артисту, который принес их кумиру много боли.

Источник фото:Richard Shotwell/Invision/East News
Источник:Daily Mail
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Джастин Тимберлейк
Бритни Спирс
скандал
конфликт