Жена Джастина Бибера сменила имидж после рождения сына
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Модель и предпринимательница Хейли Бибер сменила имидж после рождения первенца. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
27-летняя знаменитость решила сменить темно-русый цвет волос на более светлый оттенок. На опубликованном фото модель позировала в серой футболке и очках в роговой оправе. Супруга Джастина Бибера также надела цепочку с кулоном с буквой «B», который был инкрустирован бриллиантами.
Напомним, о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно в июне 2018 года, а в ноябре того же года они официально узаконили свои отношения. После замужества модель сменила фамилию на Бибер. В мае 2024-го звездные супруги сообщили, что ждут ребенка, а в августе у пары родился сын Джек Блюз Бибер.
Ранее стало известно, когда Джастин и Хейли Бибер представят новорожденного сына публике.
Также сообщалось, что Хейли Бибер впервые после рождения ребенка вышла в свет.