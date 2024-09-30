Жена Джастина Бибера сменила имидж после рождения сына

27-летняя знаменитость решила сменить темно-русый цвет волос на более светлый оттенок. На опубликованном фото модель позировала в серой футболке и очках в роговой оправе. Супруга Джастина Бибера также надела цепочку с кулоном с буквой «B», который был инкрустирован бриллиантами.

Напомним, о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно в июне 2018 года, а в ноябре того же года они официально узаконили свои отношения. После замужества модель сменила фамилию на Бибер. В мае 2024-го звездные супруги сообщили, что ждут ребенка, а в августе у пары родился сын Джек Блюз Бибер.

Ранее стало известно, когда Джастин и Хейли Бибер представят новорожденного сына публике.

Также сообщалось, что Хейли Бибер впервые после рождения ребенка вышла в свет.