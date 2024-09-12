Хейли Бибер «поймали» впервые после рождения ребенка

Американская модель Хейли Бибер впервые после рождения ребенка вышла в свет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, прошлым вечером бизнесвумен встретилась с друзьями на ужине в элитном ресторане Il Segreto в Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.

Новоиспеченная мать выбрала мини, но ее наряд скрывала объемная куртка оверсайз горчичного цвета. Девушка дополнила образ сумочкой с леопардовым принтом, белыми носками и красными балетками. Хейли сделала неброский макияж и разделила волосы пробором посередине, собрав их в пучок.

Бибер скрыла лицо под медицинской маской, когда направлялась в заведение в компании телохранителя. На ужине отсутствовал муж модели Джастин Бибер, однако компанию дочери актера Стивена Болдуина составила ее близкая подруга Кайли Дженнер.

Напомним, о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно в июне 2018 года, а в ноябре того же года они официально узаконили свои отношения. После замужества модель сменила фамилию на Бибер. В мае этого года звездные супруги сообщили, что ждут ребенка, а в августе у пары родился сын Джек Блюз Бибер.

Ранее Хейли Бибер показала необычный подарок от супруга в честь рождения первенца.