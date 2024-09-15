«Скоро мир его увидит»: раскрыто, когда Джастин и Хейли Бибер представят новорожденного сына публике

Недавно 30-летний певец Джастин Бибер впервые стал отцом — у артиста и его супруги, 27-летней модели Хейли Бибер, родился сын. Мальчика назвали Джек Блюз Бибер. В беседе с People отец модели, актер Стивен Болдуин, рассказал о новорожденном внуке и раскрыл, когда звездная пара покажет его публике.

Стивен Болдуин приехал в Лос-Анджелес на празднование 4-летия своей внучки Айрис и впервые увидел родившегося недавно внука.

«И да, он просто… Я не хочу сказать слишком много. Он невероятно милый, и скоро мир его увидит», — заявил отец Хейли Бибер, намекнув, что модель и певец не собираются долгое время скрывать сына от общественности.

Напомним, в июне 2018 года стало известно о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин, а в ноябре того же года они поженились. После замужества модель сменила фамилию на Бибер. В мае этого года супруги объявили, что ждут ребенка, а недавно у пары родился сын Джек Блюз Бибер. Подруга знаменитостей случайно рассказала, что мальчик появился на свет 22 августа. По информации источников, имя новорожденного ребенка Джастина Бибера имеет особый смысл. Сообщается, что певец назвал ребенка в честь своего отца Джереми Бибера (Джек — его второе имя).

Ранее сообщалось о том, что Хейли Бибер показала необычный подарок от мужа в честь рождения первенца.