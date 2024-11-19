Жена больного раком Карла III рассказала о тяжелой утрате

Скончалась любимая собака жены короля Великобритании Карла III — королевы Камиллы. Соответствующая информация появилась на странице Букингемского дворца в соцсетях.

Уточняется, что умер джек-рассел-терьер по кличке Бет. Животному на момент смерти было 13 лет, причиной кончины стала неоперабельная опухоль.

«Печальное прощание с Бет, любимой спутницей королевы, которая приносила столько радости, то ли на прогулках, то ли помогая в выполнении служебных обязанностей, то ли свернувшись калачиком у костра», — сказано в заявлении представителей дворца.

Известно, что питомца жена короля Великобритании взяла из приюта собак и кошек Беатерси в 2011 году.

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