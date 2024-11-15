Принц Уильям извинился за опоздание студенток и покорил TikTok

Принц Уильям извинился на камеру за опоздание студенток и «взорвал» TikTok. Об этом пишет издание Newsweek.

Накануне наследник британского престола посетил Северную Ирландию и появился в Ольстерском университете. Однако охрана принца сильно нарушила привычный распорядок, преградив студентам путь к аудиториям.

В этот момент 19-летняя девушка по имени Саманта Джонсон не растерялась и подозвала к себе старшего сына Карла III и попросила его объяснить их преподавателю, почему они опаздывают на занятие.

«Пожалуйста, объясните Лесли, почему мы опаздываем», — попросила принца Саманта. «Лесли, я прошу прощение за наше опоздание. Похоже, они здесь застряли», — заявил Уильям на камеру.

Девушка не только показала «оправдание» принца своей преподавательнице, но и выложила видео в TikTok. К настоящему моменту он набрал уже больше двух миллионов просмотров.

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