Неизвестные угнали сельхозтехнику с фермы британских монархов

Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы, расположенной на территории Виндзорского замка. Об этом пишет издание The Sun.

Преступники пробрались на территорию через двухметровый забор, воспользовавшись снижением уровня охраны имения короля Карла III из-за нехватки сотрудников. В ходе побега злоумышленники в масках угнали грузовик и квадроцикл, хранившиеся в сарае, чтобы прорваться через ворота королевской резиденции.

Инсайдер уточнил, что грабители должны были знать, где хранились транспортные средства, прежде чем проникнуть внутрь, и обладать четким планом своих действий. Он отметил, что налетчики в течение некоторого времени наблюдали за тем, что происходит на территории Виндзорского замка.

Помимо этого, в момент преступления в соседнем коттедже Аделаида находились наследник принц Уильям, его жена Кэтрин и трое детей. При этом Карл III и его супруга Камилла во время налета в самом замке отсутствовали.

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