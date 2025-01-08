Зендаю снова заметили с кольцом за 20 млн рублей на безымянном пальце

Американская актриса Зендая снова появилась на публике с кольцом с бриллиантом стоимостью 200 тыс. долларов (примерно 20 млн рублей). Оно, как и в прошлый раз, было надето на безымянный палец звезды — и это обстоятельство подстегнуло очередной виток слухов о ее помолвке с актером Томом Холландом.

Как пишет The Daily Mail, Зендая «выгуляла» дорогое украшение на спецпоказе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. В этой картине она исполняет роль теннисистки Таши Дункан.

Ранее кольцо на пальце актрисы было замечено на церемонии вручения премии «Оскар». Тогда же по Сети разлетелись предположения о том, что Холланд сделал ей предложение на Рождество.

Не так давно Том Холланд признался, что старается контролировать жизнь своей возлюбленной.