«Просматриваю новости»: Том Холланд признался, что старается контролировать жизнь Зендаи

Том Холланд заявил, что контролирует жизнь Зендаи, когда они в разлуке.

28-летняя звезда фильма «Человек-паук» отличается чрезмерной заботой. По словам Тома, он часто переживает за жизнь и здоровье своей возлюбленной, поэтому старается уследить за ней при возможности, если сам находится не рядом.

В беседе с ведущим подкаста On the Menu Самахом Дадой актер продемонстрировал свой последний поисковый запрос в Google. Он рассказал, что часто использует его для слежки за своей девушкой с тех пор, как отказался от всех социальных сетей. Последний запрос был связан именно с именем Зендаи.

«Я проверяю, все ли в порядке, и хочу удостовериться, что у нас все в порядке. Так что я просто просматриваю новости и думаю: "Она в порядке"», — разоткровенничался Холланд.

Напомним, что звезд заподозрили в романе еще в 2021 году. Однако Том и Зендая не привыкли афишировать отношения: на публике стараются не проявлять никаких чувств и не говорить о любви. Однако внимание друг другу они все же уделяют. Так, недавно Холланд выхватил возлюбленную у поклонниц и отвел подальше от папарацци. Но такой поступок оценили далеко не все его фанаты.

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