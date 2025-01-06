Зендея показала кольцо и спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом. Об этом сообщает Леди Mail.

Актриса Зендея появилась на красной дорожке премии «Золотой глобус». Для выхода в свет звезда «Эйфории» выбрала оранжевое платье от Louis Vuitton. Образ она дополнила роскошным ожерельем и кольцом, которое находилось на безымянном пальце.

Некоторые фанаты Зендеи предположили, что актриса помолвлена с Томом Холландом.

Напомним, роман актеров начался в 2021 году после съемок фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Позже Холланд подтверждал, что он встречается с актрисой. А год назад западные таблоиды писали, что возлюбленные всерьез задумались о свадьбе.

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