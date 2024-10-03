Завершившая лечение Кейт Миддлтон исполнила мечту девушки, борющейся с раком

42-летняя Кейт Миддлтон исполнила мечту девушки, борющейся с раком. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Завершив курс химиотерапии, Кейт Миддлтон вернулась к своим обязанностям. На днях в Виндзорском замке состоялся прием, на котором присутствовала Лиз Хаттон, фотограф-любитель. 16-летняя девушка борется с агрессивной и редкой формой рака. Узнав о болезни, Лиз решила участвовать в большом количестве фотосессий. Приглашение в резиденцию королевской семьи стало для нее сюрпризом.

«Кейт и Уильям такие милые, искренние и добрые люди. Я на седьмом небе от счастья, что у моей семьи был такой опыт», — высказалась Лиз.

Известно, что девушку лично пригласила на прием Кейт. Она поручила подростку сделать снимки мероприятия, тем самым исполнив ее мечту.

Ранее Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за 350 тыс. после курса химиотерапии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы.