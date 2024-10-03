Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за 350 тыс. после курса химиотерапии. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Весной 2024 года Кейт заявила о борьбе с раком и прохождении курса химиотерапии. Не так давно стало известно, что Миддлтон завершила лечение и вернулась к своим обязанностям. Так, она и принц Уильям появились на церемонии вручения наград в Виндзорском замке. Для выхода в свет Кейт выбрала бордовый брючный костюм от бренда Roland Mouret. Известно, что блейзер данной марки стоит 94 тысячи рублей. Также ее образ дополнили легкая укладка и серьги Cassandra Goad Temple of Heaven за 350 тысяч.

Как сообщает источник, Миддлтон была рада возвращению к светской жизни: она улыбалась и охотно со всеми общалась.

Ранее брат Кейт Миддлтон раскрыл подробности ее состояния после завершения курса химиотерапии. Подробности читайте в этой новости.

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