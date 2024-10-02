Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы. Об этом сообщает зарубежное издание The Mirror.

В 2013 году Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Михаэль выехал за пределы трассы, споткнулся и ударился головой о выступ скалы. В результате удара он впал в кому. Семикратный чемпион «Формулы-1» до сих пор восстанавливается, его родные не верят, что он сможет вернуться к прежней жизни.

На днях Шумахера заметили на публике после травмы. Он появился на свадьбе 27-летней дочки. Торжество было закрытым: гости сдавали телефоны, чтобы в Сеть не попали фотографии.

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