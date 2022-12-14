Зашла слишком далеко: Меган Маркл осквернила память Елизаветы II на глазах у принца Гарри

Несколько дней назад «Netflix» выпустил первые серии документального фильма о жизни принца Гарри и Меган Маркл в королевской семье. Премьера уже успела наделать много шума, ведь в проекте раскрываются семейные тайны, которые все эти годы скрывались Букингемским дворцом. Сассекские без стеснения рассказали всю правду про британскую монархию, но некоторые откровения супруги заставили даже принца Гарри прийти в ужас.

Меган Маркл делилась сложностями, с которыми столкнулась при знакомстве с королевской знатью. В фильме она поиздевалась над обычаями монархов, в том числе упомянув постоянные реверансы, которые ей приходилось делать перед Елизаветой II. Рядом сидящий принц Гарри не скрывал своего стыда и разочарования в жене, пока та продолжала кривляться и смеяться над его любимой бабушкой.

К слову, среди других раздражающих моментов в королевской семье Меган Маркл выделила постоянный строгий контроль, в том числе в одежде. Актриса рассказала, что она не могла надеть что-то того же цвета, что и королева или другие дамы при дворе старше ее по возрасту или выше по статусу. Причем формальности соблюдаются не только на официальных приемах, но и внутри семьи. Маркл в документальном фильме вспомнила свою первую встречу с Кейт Миддлтон, когда она захотела ее обнять, но ей запретили это делать вновь в дальнейшем.

Ранее в Сети жестко раскритиковали новый проект «Netflix», назвав его «сентиментальной пошлостью».