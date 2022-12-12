«Слили домашнее порно»: в Сети раскритиковали кадры с принцем Гарри и Меган Маркл

На днях американский сервис Netflix наконец-то выпустил документальный сериал о жизни герцога и герцогини Сассекских, который еще до выхода наделал много шума, так как супруги требовали удалить некоторые фрагменты после смерти Елизаветы II. Фанаты пары очень ждали премьеру, но, как оказалось, зря. В Сети после первого же эпизода появились тысячи негативных отзывов, в том числе от мировых СМИ.

В документной картине Меган и Гарри рассказывают о расизме в Букингемском дворце, травле в прессе и памятных моментах своего романа. Многие посмотревшие вышедшие эпизоды отметили, что сериал не несет в себе никакой значимости, потому что пропитан сплошным самолюбованием.

Известная российская феминистка и секс-блогер Арина Холина тоже решила высказать свое мнение по поводу нашумевшей премьеры. В личном Телеграм-канале она отметила, что сериал похож на «слащавую романтическую комедию». Причем не самую хорошую. По ее словам, принц Гарри и особенно Меган Маркл жалуются на чрезмерное внимание журналистов, богатство и известность. По актрисе Хомина «прошлась» особенно жестко. Она отметила, что до замужества на королевском отпрыске она была практически никому неизвестной артисткой, поэтому она и не была готова к такому вниманию и тому, что о ней станут писать гадости в Интернете. «И, вот странно, злой интернет ее критикует. Ведь никогда такого не было, чтобы хейтеры писали о знаменитостях всякую дичь», - сказала блогер.

В итоге Арина Хомина назвала документальную карьеру пресной и пошлой. По ее мнению, лучше бы они слили в Интернет домашнее порно, чем выпускали подобное.

Ранее стала известна сумма, за которую герцог и герцогиня Сассекские продали секреты королевской семьи.