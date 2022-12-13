Меган Маркл заявила о новых притеснениях со стороны королевской семьи

На днях на платформе «Netflix» вышли первые серии документального фильма Сассекских об их жизни в королевской семье. Известно, что Меган и Гарри не ладят со своими родственниками, а потому премьера выглядит как повод для выяснений отношений: супруги без стеснения раскрывали семейные тайны и не подбирали выражения. Так, например, Маркл рассказала о новых притеснениях со стороны королевской знати.

По славам девушки, она столкнулась с постоянным контролем и даже не могла носить ту одежду, которая ей нравится. Для Меган стали полной неожиданностью традиции семьи, и, как оказалось, их нельзя было нарушать.

Во время совместных мероприятий супруге принца Гарри было запрещено надевать тот цвет одежды, в котором появлялась Елизавета II. Также нельзя, чтобы в наряде присутствовала та расцветка, выбранная уже другим, более старшим членом семьи.

Вспомнила Меган и о неприятном знакомстве с Кейт Миддлтон. «Я тогда была в рваных джинсах и босиком, но тут же кинулась ее обнимать. Меня не поняли, как оказалось, формальности здесь выполняются даже внутри», — сообщила Маркл.

Ранее принц Гарри рассказал о боли, которую пережила Миддлтон во время брака с Уильямом. Мужчина признался, что пришел в ужас от этих событий. Подробности читайте здесь.