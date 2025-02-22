Заметили их на свидании: Ирина Шейк возобновила отношения с американским футболистом

Ирина Шейк и Том Брэди снова встречаются. Подробности приводит Page Six, ссылаясь на слова инсайдера.

Звездная пара впервые заявила о своем романе в 2023 году, однако отношения их продлились не больше четырех месяцев. Однако с тех пор никто ни с кем не встречался после.

Инсайдер сообщил, что Брэди решил возобновить отношения с Шейк из-за своей экс-супруги, родившей в начале февраля малыша от нового возлюбленного. Оказалось, что Ирина и Том сошлись на том, чтобы дать второй шанс их отношениям.

«Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведет», - заявил инсайдер.

Кроме того, стало известно, что Брэди и Шейк вместе с декабря прошлого года, так как они даже обсуждали совместные планы на предстоящий Новый год. На тот момент ни у кого из них не было серьезных отношений.

Напомним, что впервые новости о романе между Ириной Шейк и Томом Брэди появились после свадьбы сына миллиардера Джо Нахмада в июле 2023 года, где они появились в одной компании, после чего журналисты заметили их на свидании.

Ранее мы писали о том, что Леди Гага позвала Брэдли Купера на свадьбу после скандала с фиктивным романом.

Также сообщалось, что Ксения Бородина осудила хейтеров, высмеявших внешность Ирины Шейк.