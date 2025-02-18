Хочет видеть в первом ряду: Леди Гага позвала Брэдли Купера на свадьбу после скандала с фиктивным романом

38-летняя певица Леди Гага выходит замуж за бизнесмена Майкла Полански. Возлюбленные уже вовсю планируют предстоящее торжество — ищут место для проведения мероприятия, составляют список гостей. Выяснилось, что в числе приглашенных будет актер Брэдли Купер, которого подозревали в романе с артисткой.

В 2018 году на экраны вышел мюзикл Брэдли Купера «Звезда родилась» — ремейк одноименного фильма 1937 года. В нем он и Леди Гага исполнили главные роли, сыграв влюбленную пару. После этого возлюбленная артиста Ирина Шейк ушла от него, не выдержав слухов о романе Купера с коллегой. Из-за этого россияне обрушились на певицу с гневными комментариями в Сети и заклеймили как разлучницу. Хейт вокруг знаменитости не прекращался несколько лет.

В феврале 2020 года Гага начала встречаться с предпринимателем Майклом Полански. Полгода назад возлюбленные объявили о свадьбе. Как сообщает Life & Style, обладательница статуэток «Грэмми» не представляет торжество без Купера и хочет видеть его в первом ряду гостей. Инсайдер сообщил, что артистка тепло относится к звезде «Мальчишника в Вегасе» и, более того, пригласила на мероприятие его девушку Джиджи Хадид. Гага уверена: именно модель может стать лучшей спутницей для Брэдли.

Позже звезды признались, что провоцировали слухи о романе, чтобы привлечь внимание к их фильму.

Недавно Леди Гага заявила, что готова родить от Майкла Полански и уже выбрала имя для их малыша. Однако пока звезда не подтверждает слухи о возможной беременности.