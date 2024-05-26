Задержанная с наркотиками в Амстердаме Ники Минаж отделалась штрафом

Задержанную с наркотиками Ники Минаж отпустили из полиции со штрафом в размере 350 долларов. Об это сообщает NU.nl.

Рэперша пыталась вывезти из Амстердама наркотики, однако ее задержали прямо в аэропорту. В багаже знаменитости обнаружили «менее 100 граммов» запрещенных веществ. Ники Минаж всячески отрицала свою вину и оказывала сопротивление стражам правопорядка во время ареста.

После всего случившегося певица перенесла запланированное выступление в Манчестере. По информации от иностранных СМИ, организаторы концерта даже подготовили для нее вертолет, чтобы звезда улетела на нем сразу после ареста.

Сегодня стало известно, что полиция отпустила артистку. Минаж отделалась штрафом в размере 350 долларов. После его уплаты Ники сможет отправиться в Манчестер.

Ранее мы писали, что устроивший драку в отеле Канье Уэст может избежать наказания. В апреле рэпер напал на братьев-предпринимателей Хьюстонов из-за жены. Ему показалось, что мужчины напали на Бьянку Цензори.