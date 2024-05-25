Устроивший драку в отеле Канье Уэст может избежать наказания

Рэпер Канье Уэст может остаться безнаказанным после того, как подрался с близнецами-бизнесменами Хьюстонами из-за супруги. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на слова источника из полицейских кругов.

В апреле музыкант посчитал, что Марк и Джонни Хьюстоны напали на его возлюбленную Бьянку Цензори. Он устроил драку прямо в отеле. Однако, согласно записям камер видеонаблюдения, никакого нападения на его жену не было. Один из братьев лишь случайно столкнулся с Бьянкой.

Когда стражи правопорядка пытались разобраться в случившемся, ни Хьюстоны, ни сам Канье Уэст никаких комментариев не дали. Расследование все еще остается открытым. Только вот сотрудники полиции предполагают, что музыкант может избежать наказания за содеянное. Им показалось, что участники драки уже уладили конфликт самостоятельно.

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