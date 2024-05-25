Взяла с собой легкие наркотики: рэпершу Ники Минаж арестовали в аэропорту

Поездка рэперши Ники Минаж в Амстердам закончилась арестом. У американской исполнительницы нашли легкие наркотики, что стало причиной задержания, передает Ura.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов забрали артистку из аэропорта. При досмотре у звезды обнаружили легкие наркотики. После этого было принято решение арестовать иностранную гражданку.

В полиции пока никак не комментируют арест популярной американской певицы. Подтверждать или опровергать данную информацию стражи порядка тоже не стали.

Ранее голливудский актер Алек Болдуин признался, что после отказа от наркотиков стал злоупотреблять алкоголем. Звезде все-таки удалось отказаться от спиртного, но тяга к нему по-прежнему осталась. Актеру помогли медитации.