Задержан один из обвиняемых в смерти певца Лиама Пейна

Аргентинские правоохранители задержали официанта Брайана Пайса, которого считают причастным к гибели бывшего участника музыкальной группы One Direction Лиама Пейна. Об этом сообщает CBS News.

По данным газеты, знакомство Пайса и Пейна состоялось в последние дни жизни музыканта. Как предполагает следствие, незадолго до смерти артиста Пайс продал ему запрещенные вещества. Сам задержанный свою вину отрицает.

Помимо Пайса, в причастности к гибели Пейна обвиняются еще три человека — его знакомый бизнесмен и два сотрудника отеля, в котором певец погиб. Им, в частности, инкриминируют халатность — следователи считает, что они видели Пейна в неадекватном состоянии в день его смерти, однако ничего не предприняли.

Жизнь Пейна трагически оборвалась в Буэнос-Айресе 16 октября. Тело 31-летнего экс-вокалиста One Direction было найдено под окнами отеля, где он проживал. При этом с места его гибели, как сообщалось, исчезли дорогие часы.

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