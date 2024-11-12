С места гибели Лиама Пейна пропала одна важная вещь: певца могли убить

Певец Лиам Пейн умер 16 октября на территории отеля в Буэнос-Айресе. Журналисты выяснили, что с места гибели звезды пропали его золотые часы Rolex за $30 тысяч, которые не могут найти до сих пор. Это натолкнуло их на версию, что артиста могли убить.

В СМИ и соцсетях появляются все новые страшные подробности в деле смерти бывшего солиста группы One Direction. Сначала появилась версия о том, что певец сам свел счеты с жизнью, потом выяснилось, что у артиста пропала дорогостоящая вещь.

По данным аргентинской газеты La Nación, у знаменитости пропали часы Rolex, которые сейчас активно ищут.

«Мы знаем из проанализированных изображений, что Пейн носил часы Rolex в день своей смерти. Он носил их на одной из рук, и они были у него, по крайней мере, за два-три часа до случившегося», – говорится в сообщении.

Полицейские сообщили, что обыскали номер отеля, но аксессуар там не нашли. А на прошлой неделе состоялись девять рейдов, в ходе которых часов тоже не было. Сотрудники были у людей, поставляющих запрещенные вещества, и у женщин, с которыми Лиам был в день смерти.

Ранее мы писали о том, что арестованного рэпера P. Diddy проверят на причастность к смерти Лиама Пейна. Анонимный источник рассказал, что певец был на вечеринках артиста и перед смертью хотел рассказать правду о том, что там творилось.