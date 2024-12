Возлюбленную Лиама Пейна захотели допросить в полиции

Возлюбленную британского певца Лиама Пейна Кейт Кэссиди, которая была с бывшим участником группы One Direction в последние дни, вызвала на допрос аргентинская полиция. Об этом пишет издание The New York Post.

Известно, что влюбленные отправились в Аргентину в отпуск, однако за два дня до смерти музыканта она улетела домой. По данным источника, сама девушка сообщила о готовности помочь сотрудникам правоохранительных органов.

«Она действительно хочет помочь, чтобы виновные предстали перед судом. И ради этого она готова отвечать на неудобные вопросы. Ее до сих пор преследует произошедшее. Она готова сотрудничать», — поделился информатор.

Сейчас Кэссиди не находится под следствием, и в ее адрес пока не было выдвинуто каких-либо обвинений. При этом местные власти рассчитывают, что девушка сможет пролить свет на то, что случилось с артистом.

Лиам Пейн умер 16 октября в возрасте 31 года. По сообщениям полиции, бывший участник One Direction был найден мертвым под окнами номера на третьем этаже гостиницы в Буэнос-Айресе.

