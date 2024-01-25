«Заболевание прогрессирует»: психиатр рассказал о печальной судьбе Бритни Спирс

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что освободившуюся от опеки отца певицу Бритни Спирс могут вновь лишить дееспособности. Его слова приводит NEWS.ru.

«Два года назад она освободилась от опеки и, что называется, — во все тяжкие: связалась с альфонсом, танцы с ножами, хождение топлес в общественных местах. Скорее всего, она не получает регулярную терапию. Ее заболевание прогрессирует», - рассказал медик.

Специалист отметил, что страдающей биполярным расстройством артистке требуется серьезное лечение. На фоне маниакальных состояний звезда сталкивается с проблемами с приемом психоактивных веществ и спиртного. Шуров уточнил, что если ситуация не изменится, то через некоторое время Спирс лишат дееспособности, вследствие чего ее отец вновь будет контролировать прием лекарств.

Ранее экс-супруг Бритни Спирс потребовал возместить ему вред за перепады настроения певицы.

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